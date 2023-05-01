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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 16:15 | Обновлено 01 мая 2023, 16:54
748
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»

Бывший форвард «Динамо» – о работе под руководством легендарного тренера

01 мая 2023, 16:15 | Обновлено 01 мая 2023, 16:54
748
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
ФК Динамо Киев. Валерий Лобановский

Экс-нападающий киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко поделился воспоминаниями о своих непростых отношениях с легендарным тренером Валерием Лобановским.

«Меня привезли к Лобановскому домой. Он три дня готовился. Он сказал, раз у тебя ттд мало, значит должен забивать два гола. Я говорю, давай хотя бы голевой. Он сказал – нет.

Потому у него и Ширер, и Роналдо были не футболистами, потому что у них было мало ттд. Это правда, это было у него дома», - сказал Леоненко.

Напомним, Леоненко выступал в составе «Динамо» с 1992 по 1998 годы.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Валерий Лобановский Алан Ширер Роналдо
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 2
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romario1501
"Мене привезли до Лобановського додому . Він три дні готувався" ))) Ну да , сам Віктор Євгенович Леоненко приїхав , який Шеву і Реброва вчив грати в футбол ))
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0
DK1961
Интересно, ОНО пьет вместе со своими котами или раздельно?
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0
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