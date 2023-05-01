Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»

Экс-нападающий киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко поделился воспоминаниями о своих непростых отношениях с легендарным тренером Валерием Лобановским.

«Меня привезли к Лобановскому домой. Он три дня готовился. Он сказал, раз у тебя ттд мало, значит должен забивать два гола. Я говорю, давай хотя бы голевой. Он сказал – нет.

Потому у него и Ширер, и Роналдо были не футболистами, потому что у них было мало ттд. Это правда, это было у него дома», - сказал Леоненко.

Напомним, Леоненко выступал в составе «Динамо» с 1992 по 1998 годы.