Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Довбик еще сырой»
Специалист – о лучшем бомбардире чемпионата УПЛ
Экс-форвард киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко высказался о нападающем «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артеме Довбике.
«Для меня Довбик еще сырой. Куда ему ехать? Я делаю выводы по моментам, если ты тут не можешь забить, в такой расслабленной обстановочке. А когда тебе сто тысяч будут орать, там еще больше будет волнение для него. Он еще сырой и многому его нужно учить.
А кто его учит – наверное никто, и вот это как раз грустно. Ему Селезнев когда-то подсказал как бить пенальти, классные учения, далеко пойдешь, Довбик! Хотя я ему желаю всего хорошего, но ему нужен учитель», – сказал Леоненко.
Отметим, что в этом сезоне Довбик забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах украинской Премьер-лиги.
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