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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Довбик еще сырой»
Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 13:42 | Обновлено 01 мая 2023, 13:46
816
5

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Довбик еще сырой»

Специалист – о лучшем бомбардире чемпионата УПЛ

01 мая 2023, 13:42 | Обновлено 01 мая 2023, 13:46
816
5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Довбик еще сырой»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Экс-форвард киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко высказался о нападающем «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артеме Довбике.

«Для меня Довбик еще сырой. Куда ему ехать? Я делаю выводы по моментам, если ты тут не можешь забить, в такой расслабленной обстановочке. А когда тебе сто тысяч будут орать, там еще больше будет волнение для него. Он еще сырой и многому его нужно учить.

А кто его учит – наверное никто, и вот это как раз грустно. Ему Селезнев когда-то подсказал как бить пенальти, классные учения, далеко пойдешь, Довбик! Хотя я ему желаю всего хорошего, но ему нужен учитель», – сказал Леоненко.

Отметим, что в этом сезоне Довбик забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах украинской Премьер-лиги.

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Виктор Леоненко Артем Довбик Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 5
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DK02
Для мене, леоненко уже давно забродивший.
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+7
Andr88
2 мая 2014 года в Одессе спалили 38 пидоров .Леоненко пойди напейся с горя 
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+4
Andr88
Пошел вон с украинских сайтов ватник тюменский 
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+3
vbrjkf
Невже на сайті немає важливіших тем, чим те, що там Вітя пукнув?
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+1
BUROSTAVOK
Ключове - Довбня хоче в топ 4,Реальность Турция,Бельгия или середняки Голандии...
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-6
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