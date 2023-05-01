Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для меня Довбик еще сырой»

Экс-форвард киевского «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко высказался о нападающем «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артеме Довбике.

«Для меня Довбик еще сырой. Куда ему ехать? Я делаю выводы по моментам, если ты тут не можешь забить, в такой расслабленной обстановочке. А когда тебе сто тысяч будут орать, там еще больше будет волнение для него. Он еще сырой и многому его нужно учить.

А кто его учит – наверное никто, и вот это как раз грустно. Ему Селезнев когда-то подсказал как бить пенальти, классные учения, далеко пойдешь, Довбик! Хотя я ему желаю всего хорошего, но ему нужен учитель», – сказал Леоненко.

Отметим, что в этом сезоне Довбик забил 20 голов и сделал 3 ассиста в 22 матчах украинской Премьер-лиги.