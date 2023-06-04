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Италия
04 июня 2023, 14:47 |
543
0

Наполи ведет переговоры с тренером сборной Италии

Роберто Манчини может возглавить чемпионов Италии

04 июня 2023, 14:47 |
543
0
Наполи ведет переговоры с тренером сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

«Наполи» продолжает поиски нового главного тренера после того, как Лучано Спаллетти решил покинуть клуб.

По информации итальянских СМИ, в шорт-листе «Наполи» присутствует имя главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис уже контактировал с 58-летний специалистом.

Ранее сообщалось о том, что Юлиан Нагельсманн предложение «Наполи» отклонил.

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Роберто Манчини Наполи Аурелио Де Лаурентис сборная Италии по футболу
Источник Corriere dello Sport
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