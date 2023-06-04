Италия04 июня 2023, 14:47 |
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Наполи ведет переговоры с тренером сборной Италии
Роберто Манчини может возглавить чемпионов Италии
04 июня 2023, 14:47 |
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«Наполи» продолжает поиски нового главного тренера после того, как Лучано Спаллетти решил покинуть клуб.
По информации итальянских СМИ, в шорт-листе «Наполи» присутствует имя главного тренера сборной Италии Роберто Манчини. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис уже контактировал с 58-летний специалистом.
Ранее сообщалось о том, что Юлиан Нагельсманн предложение «Наполи» отклонил.
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