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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 14:19 | Обновлено 04 июня 2023, 14:30
1306
1

Металлист 1925 – Динамо. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 30-го тура УПЛ

04 июня 2023, 14:19 | Обновлено 04 июня 2023, 14:30
1306
1
Металлист 1925 – Динамо. Стартовые составы команд
ФК Динамо Киев. Владисав Дубинчак

В воскресенье, 4 июня, состоится поединок 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо».

Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Металлист 1925»: Мозиль – Коваленко, Курило, Безуглый, Жичиков, Габелок, Дмитренко, Вачиберадзе, Кравченко, Русин, Островский.

«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Буяльский, Пэррис, Рамирес.

Sport.ua проведет текстову трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Динамо».

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Источник Sport.ua
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