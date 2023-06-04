Металлист 1925 – Динамо. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 30-го тура УПЛ
В воскресенье, 4 июня, состоится поединок 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо».
Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Металлист 1925»: Мозиль – Коваленко, Курило, Безуглый, Жичиков, Габелок, Дмитренко, Вачиберадзе, Кравченко, Русин, Островский.
«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Сирота, Дячук, Тымчик, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Буяльский, Пэррис, Рамирес.
Sport.ua проведет текстову трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Динамо».
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