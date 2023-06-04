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Италия
04 июня 2023, 13:42 | Обновлено 04 июня 2023, 13:57
692
0

ВИДЕО. VAR помешал Парме Буффона вернуться в Серию А

Система определения гола дала сбой

04 июня 2023, 13:42 | Обновлено 04 июня 2023, 13:57
692
0
ВИДЕО. VAR помешал Парме Буффона вернуться в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче второго раунда плей-офф «Парма» и «Кальяри» разыгрывали путевку в финал за выход в Серию А.

В первом поединке «Парма» вела в счете после первого тайма 2:0, однако в перерыве мегаопытный вратарь Джанлуиджи Буффон из-за травмы был заменен, а в следующей 45-минутке «Кальяри» забил три безответных мяча.

После поражения 2:3 «Парме» было необходимо одержать победу в ответном поединке. Судьбу матча решил спорный эпизод на 74-й минуте.

Система определения гола (технология линии ворот) зафиксировала гол игрока «Пармы» Бонни и послала сигнал арбитру встречи. Однако VAR решил, что мяч полностью не пересек линию ворот. Рефери отменил гол, в результате поєдинок завершился нулевой ничьей.

В финале плей-офф «Кальяри» разыграет путевку в Серию А с «Бари». Первый матч между «Кальяри» и «Бари» состоится на Сардинии 8 июня, а ответная встреча запланирована на 11 июня в Бари.

Напомним, что «Кальяри» вылетел из элитного дивизиона итальянского чемпионата в прошлом сезоне. «Парма» последний раз играла в Серии А в сезоне 2020/21.

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Джанлуиджи Буффон видео Парма Серия A чемпионат Италии по футболу Кальяри Бари VAR
Источник Sport.ua
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