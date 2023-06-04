ВИДЕО. VAR помешал Парме Буффона вернуться в Серию А

В ответном матче второго раунда плей-офф «Парма» и «Кальяри» разыгрывали путевку в финал за выход в Серию А.

В первом поединке «Парма» вела в счете после первого тайма 2:0, однако в перерыве мегаопытный вратарь Джанлуиджи Буффон из-за травмы был заменен, а в следующей 45-минутке «Кальяри» забил три безответных мяча.

После поражения 2:3 «Парме» было необходимо одержать победу в ответном поединке. Судьбу матча решил спорный эпизод на 74-й минуте.

GOL ANNULLATO AL PARMA! Il portiere riesce a toccare quanto basta e, non essendoci l’orologio che suona, il var ha annullato il gol. #ParmaCagliari pic.twitter.com/j07dJljyR4 — wallaby (@pingujo17) June 3, 2023

Система определения гола (технология линии ворот) зафиксировала гол игрока «Пармы» Бонни и послала сигнал арбитру встречи. Однако VAR решил, что мяч полностью не пересек линию ворот. Рефери отменил гол, в результате поєдинок завершился нулевой ничьей.

В финале плей-офф «Кальяри» разыграет путевку в Серию А с «Бари». Первый матч между «Кальяри» и «Бари» состоится на Сардинии 8 июня, а ответная встреча запланирована на 11 июня в Бари.

Напомним, что «Кальяри» вылетел из элитного дивизиона итальянского чемпионата в прошлом сезоне. «Парма» последний раз играла в Серии А в сезоне 2020/21.