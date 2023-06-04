Карпаты могут подписать защитника Зари
Львовский клуб намерен усилить состав игроками из УПЛ
Защитник луганской «Зари» Павел Полегенько может продолжить карьеру во львовских «Карпатах».
Львовский клуб намерен усилить почти все линии в летнее трансферное окно. «Львы» хотят подписать игроков с серьезным опытом игры в УПЛ.
Полегенько присоединился к «Заре» в марте. 28-летний защитник провел 11 матчей за луганскую команду, не отличившись результативными действиями.
Ранее в Украине Полегенько играл за молодежную команду «Динамо», «Говерлу», «Зирку», «Мариуполь», «Десну», «Ингулец» и «Львов».
По итогам сезона «Карпаты» заняли пятое место в чемпионской группе Первой лиги-2022/23.
На днях «Карпаты» объявили о назначении главным тренером команды Мирона Маркевича.
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