Карпаты могут подписать защитника Зари

Защитник луганской «Зари» Павел Полегенько может продолжить карьеру во львовских «Карпатах».

Львовский клуб намерен усилить почти все линии в летнее трансферное окно. «Львы» хотят подписать игроков с серьезным опытом игры в УПЛ.

Полегенько присоединился к «Заре» в марте. 28-летний защитник провел 11 матчей за луганскую команду, не отличившись результативными действиями.

Ранее в Украине Полегенько играл за молодежную команду «Динамо», «Говерлу», «Зирку», «Мариуполь», «Десну», «Ингулец» и «Львов».

По итогам сезона «Карпаты» заняли пятое место в чемпионской группе Первой лиги-2022/23.

На днях «Карпаты» объявили о назначении главным тренером команды Мирона Маркевича.