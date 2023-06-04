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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 13:24 | Обновлено 04 июня 2023, 13:32
895
1

Карпаты могут подписать защитника Зари

Львовский клуб намерен усилить состав игроками из УПЛ

04 июня 2023, 13:24 | Обновлено 04 июня 2023, 13:32
895
1
Карпаты могут подписать защитника Зари
Instagram. Павел Полегенько

Защитник луганской «Зари» Павел Полегенько может продолжить карьеру во львовских «Карпатах».

Львовский клуб намерен усилить почти все линии в летнее трансферное окно. «Львы» хотят подписать игроков с серьезным опытом игры в УПЛ.

Полегенько присоединился к «Заре» в марте. 28-летний защитник провел 11 матчей за луганскую команду, не отличившись результативными действиями.

Ранее в Украине Полегенько играл за молодежную команду «Динамо», «Говерлу», «Зирку», «Мариуполь», «Десну», «Ингулец» и «Львов».

По итогам сезона «Карпаты» заняли пятое место в чемпионской группе Первой лиги-2022/23.

На днях «Карпаты» объявили о назначении главным тренером команды Мирона Маркевича.

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Карпаты Львов Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ Павел Полегенько
Источник Sportarena
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Gargantua
неплохой игрок, как то ему все не везло.
все не те команды и тренеры
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