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  4. Свитолина в списке. Известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 23:20 | Обновлено 04 июня 2023, 23:26
515
0

Свитолина в списке. Известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос

Двум Элинам было тесно на одном турнире

04 июня 2023, 23:20 | Обновлено 04 июня 2023, 23:26
515
0
Свитолина в списке. Известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в нижней части сетки одиночного разряда у женщин.

Элина Свитолина в седьмой раз подряд переиграла Дарью Касаткину и в четвертый раз пробилась в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Впервые в истории турниров Grand Slam в четвертьфинале сыграют две теннисистки, которые не входят в топ-150 мирового рейтинга. Элина Свитолина и Анастасия Павлюченкова для участия воспользовались «замороженным рейтингом».

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Элина Аванесян [LL] – 6:4, 6:3
Анастасия Павлюченкова [SR] – Элизе Мертенс [28] – 3:6, 7:6(3), 6:3

Элина Свитолина [SR] – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 7:6(5)
Арина Соболенко [2] – Слоан Стивенс – 7:6(5), 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова [SR]
Элина Свитолина [SR] – Арина Соболенко [2]

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Элина Свитолина Анастасия Павлюченкова Слоан Стивенс Дарья Касаткина Арина Соболенко Каролина Мухова Элизе Мертенс Элина Аванесян Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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