Свитолина в списке. Известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос
Двум Элинам было тесно на одном турнире
В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в нижней части сетки одиночного разряда у женщин.
Элина Свитолина в седьмой раз подряд переиграла Дарью Касаткину и в четвертый раз пробилась в 1/4 финала Ролан Гаррос.
Впервые в истории турниров Grand Slam в четвертьфинале сыграют две теннисистки, которые не входят в топ-150 мирового рейтинга. Элина Свитолина и Анастасия Павлюченкова для участия воспользовались «замороженным рейтингом».
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова – Элина Аванесян [LL] – 6:4, 6:3
Анастасия Павлюченкова [SR] – Элизе Мертенс [28] – 3:6, 7:6(3), 6:3
Элина Свитолина [SR] – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 7:6(5)
Арина Соболенко [2] – Слоан Стивенс – 7:6(5), 6:4
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова [SR]
Элина Свитолина [SR] – Арина Соболенко [2]
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