Свитолина в списке. Известна половина участниц 1/4 финала Ролан Гаррос

В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи четвертого раунда в нижней части сетки одиночного разряда у женщин.

Элина Свитолина в седьмой раз подряд переиграла Дарью Касаткину и в четвертый раз пробилась в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Впервые в истории турниров Grand Slam в четвертьфинале сыграют две теннисистки, которые не входят в топ-150 мирового рейтинга. Элина Свитолина и Анастасия Павлюченкова для участия воспользовались «замороженным рейтингом».

Ролан Гаррос. Четвертый круг

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Элина Аванесян [LL] – 6:4, 6:3

Анастасия Павлюченкова [SR] – Элизе Мертенс [28] – 3:6, 7:6(3), 6:3

Элина Свитолина [SR] – Дарья Касаткина [9] – 6:4, 7:6(5)

Арина Соболенко [2] – Слоан Стивенс – 7:6(5), 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Анастасия Павлюченкова [SR]

Элина Свитолина [SR] – Арина Соболенко [2]