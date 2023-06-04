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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 13:03 | Обновлено 04 июня 2023, 13:12
1823
4

Трабзонспор предлагает Довбику соблазнительную зарплату

За четыре года украинский форвард сможет заработать более пяти миллионов евро без учета бонусов

04 июня 2023, 13:03 | Обновлено 04 июня 2023, 13:12
1823
4
Трабзонспор предлагает Довбику соблазнительную зарплату
СК Днепр-1

25-летний нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.

По данным DikFutbol, «Трабзонспор» готов подписать с Довбиком контракт по схеме 3+1 год. При этом Артем будет получать 1,3 миллиона евро в год + 250 тысяч евро бонус, если превысит планку в 20 голов за сезон.

Сообщается, что Довбик также контактирует с клубами из Италии и Испании.

В этом сезоне Довбик забил 24 мяча в 29 поединках, являясь с этим показателем лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ.

Контракт форварда с «Днепром-1» действителен до конца года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Довбика в 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» близок к продлению контракта с Довбиком.

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Артем Довбик Трабзонспор Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 4
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spqr-te
Тільки не в Туреччину, тільки не до тих брехунів…
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zhyr
Та йому Динамо, чи Шахтар можуть більше запропонувати.
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