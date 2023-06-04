Трабзонспор предлагает Довбику соблазнительную зарплату
За четыре года украинский форвард сможет заработать более пяти миллионов евро без учета бонусов
25-летний нападающий «Днепра-1» и национальной сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге.
По данным DikFutbol, «Трабзонспор» готов подписать с Довбиком контракт по схеме 3+1 год. При этом Артем будет получать 1,3 миллиона евро в год + 250 тысяч евро бонус, если превысит планку в 20 голов за сезон.
Сообщается, что Довбик также контактирует с клубами из Италии и Испании.
В этом сезоне Довбик забил 24 мяча в 29 поединках, являясь с этим показателем лучшим бомбардиром чемпионата УПЛ.
Контракт форварда с «Днепром-1» действителен до конца года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Довбика в 11 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Днепр-1» близок к продлению контракта с Довбиком.
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