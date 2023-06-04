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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 12:43 | Обновлено 04 июня 2023, 12:57
97
0

Василий ГРИЦУК: «Ждите Полесье в еврокубках»

Василий Грицук рассказал об амбициозных целях житомирского клуба

04 июня 2023, 12:43 | Обновлено 04 июня 2023, 12:57
97
0
Василий ГРИЦУК: «Ждите Полесье в еврокубках»
ФК Полесье Житомир

35-летний хавбек житомирского «Полесья» Василий Грицук прокомментировал выход клуба в украинскую Премьер-лигу.

– Какие эмоции вас переполняли после повышения в классе?
– Ставил своей целью вместе с командой выиграть чемпионат. После завершения матча с ЛНЗ не было сил праздновать, отдал всего себя на поле. Все ребята были довольны, смогли поздравить нашего президента с праздником. Знали, куда мы шли и зачем это делали. Ребята, впервые выигравшие чемпионат, смогут получить неоценимый опыт. Только ежедневный труд позволяет добиваться результата.

– Что вам сказал президент? Для него чемпионство в свое 65-летие – это лучший подарок?
– Президент нас подбодряет всегда, понимает наше отношение к своей работе. Его поддержка в непростое время помогла нам. Этот человек делает многое для нашего футбола. Не словом, а делом. Ему вдобавок не надо нам ничего говорить, ведь именно понимают то, ради чего выходим на поле. Для нас футболка с эмблемой «Полесья» очень ценна. Двигаемся в правильном направлении. Ждите «Полесье» в еврокубках.

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Василий Грицук Полесье Житомир
Источник Украинский футбол
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