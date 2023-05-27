Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
Команда Калитвинцева выиграла чемпионат
В последнем туре Чемпионской группы Первой лиги определялся чемпион и вторая команда, которая сыграет переходные матчи с соперником из УПЛ.
Чемпионом стало «Полесье», которое обыграло ЛНЗ. На втором месте финиширует «Оболонь», позволившая себе потерять очки с «Карпатами». «Полесье» и «Оболонь» заранее вышли в УПЛ.
А вот в переходных матчах сыграют ЛНЗ и «Металлург» Запорожье, которые финишировали в топ-4.
Первая лига. Чемпионская группа, 8-й тур
Полесье - ЛНЗ 2:1
Голы: Козак, 28, Грицук, 33 (с пен) - Тищенко, 90+6
Карпаты - Оболонь 1:1
Голы: Кожанов, 45 - Мороз, 58
Нива - Металлург Запорожье 1:1
Голы: Вольский, 89 - Сидоров, 31
Эпицентр - Кремень 3:1
Голы: Горный, 22, Кристин, 58, Чепелюк, 84 - Трофимюк, 77
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