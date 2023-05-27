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Украина. Первая лига
27 мая 2023, 16:02 | Обновлено 27 мая 2023, 16:08
3042
8

Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей

Команда Калитвинцева выиграла чемпионат

27 мая 2023, 16:02 | Обновлено 27 мая 2023, 16:08
3042
8
Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей
ФК Полесье

В последнем туре Чемпионской группы Первой лиги определялся чемпион и вторая команда, которая сыграет переходные матчи с соперником из УПЛ.

Чемпионом стало «Полесье», которое обыграло ЛНЗ. На втором месте финиширует «Оболонь», позволившая себе потерять очки с «Карпатами». «Полесье» и «Оболонь» заранее вышли в УПЛ.

А вот в переходных матчах сыграют ЛНЗ и «Металлург» Запорожье, которые финишировали в топ-4.

Первая лига. Чемпионская группа, 8-й тур

Полесье - ЛНЗ 2:1
Голы: Козак, 28, Грицук, 33 (с пен) - Тищенко, 90+6

Карпаты - Оболонь 1:1
Голы: Кожанов, 45 - Мороз, 58

Нива - Металлург Запорожье 1:1
Голы: Вольский, 89 - Сидоров, 31

Эпицентр - Кремень 3:1
Голы: Горный, 22, Кристин, 58, Чепелюк, 84 - Трофимюк, 77

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Металлург Запорожье Нива Тернополь Карпаты Львов Первая лига Украины Кремень Кременчуг Оболонь Киев Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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MasterSith_2013
Сумніваюсь що Металург виграє місце за УПЛ от ЛНЗ скоріше за все зайде
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+1
LisovijNickolai Фамилия
Металзап, Оболонь , Полесье в упл, Львов, Рух, Металлист прошу на выход
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0
Zanregent
Хочу увидет ЛНЗ и Металлург в УПЛ
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0
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Springfield
С приездом в УПЛ. Приятно будет увидеть новый коллектив. Спасибо Усику.)
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0
inoj
Вітаю, Полісся!
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0
mastorent
Поздравляю Полесье. Поставили цель - достигли. Молодцы. И пусть закомплексованные ( кыяне ; ) минусуют доусрачки)))
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-1
Springfield
Кстати, пульку повышения гоняли впустую.   ЛНЗ, Металлург и Карпаты
остались на тех же местах.    Протащить Карпаты не вышло.   Достаточно
было сыграть 2  чемпионских матча Оболонь - Полесье.   Именно эти клубы
поменялись в таблице местами после турнира.)
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-1
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