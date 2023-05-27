Полесье – чемпион Первой лиги, определились участники переходных матчей

В последнем туре Чемпионской группы Первой лиги определялся чемпион и вторая команда, которая сыграет переходные матчи с соперником из УПЛ.

Чемпионом стало «Полесье», которое обыграло ЛНЗ. На втором месте финиширует «Оболонь», позволившая себе потерять очки с «Карпатами». «Полесье» и «Оболонь» заранее вышли в УПЛ.

А вот в переходных матчах сыграют ЛНЗ и «Металлург» Запорожье, которые финишировали в топ-4.

Первая лига. Чемпионская группа, 8-й тур

Полесье - ЛНЗ 2:1

Голы: Козак, 28, Грицук, 33 (с пен) - Тищенко, 90+6

Карпаты - Оболонь 1:1

Голы: Кожанов, 45 - Мороз, 58

Нива - Металлург Запорожье 1:1

Голы: Вольский, 89 - Сидоров, 31

Эпицентр - Кремень 3:1

Голы: Горный, 22, Кристин, 58, Чепелюк, 84 - Трофимюк, 77