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  4. Костюк / Аревало – Хантер / Пирс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 09:28 |
124
0

Костюк / Аревало – Хантер / Пирс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда микста на Ролан Гаррос

04 июня 2023, 09:28 |
124
0
Костюк / Аревало – Хантер / Пирс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в миксте на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка вместе с Марсело Аревало из Сальвадора сыграют против австралийского тандема Сторм Хантер / Джон Пирс. Матч состоится пятым запуском на корте №14 после встречи Се / Маю – Чань / Мартен. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Анна Бондар / Грет Миннен – Эйжа Мухаммад / Джулиана Олмос [12].

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Джон Пирс Марта Костюк Сторм Хантер (Сандерс) Марсело Аревало Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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