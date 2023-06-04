Костюк / Аревало – Хантер / Пирс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в миксте на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка вместе с Марсело Аревало из Сальвадора сыграют против австралийского тандема Сторм Хантер / Джон Пирс. Матч состоится пятым запуском на корте №14 после встречи Се / Маю – Чань / Мартен. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Анна Бондар / Грет Миннен – Эйжа Мухаммад / Джулиана Олмос [12].

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