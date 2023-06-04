Гашек призвал СМИ не бояться задавать прямые вопросы спортсменам из рф и рб

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек считает, что журналистам нужно смелее задавать вопросы спортсменам из рф и рб.

Таким образом чех отреагировал на отказ Арины Соболенко отвечать на прямые вопросы о поддержке лукашенко и позиции по поводу российского военного вторжения в Украину.

«Наконец-то. Если для журналистов жизнь важнее любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча.

Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA, ATP, они пытаются вас запугать», – написал Гашек в твиттере.