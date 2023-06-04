Гашек призвал СМИ не бояться задавать прямые вопросы спортсменам из рф и рб
Доминик Гашек уверен, что это нужно делать после каждого матча
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек считает, что журналистам нужно смелее задавать вопросы спортсменам из рф и рб.
Таким образом чех отреагировал на отказ Арины Соболенко отвечать на прямые вопросы о поддержке лукашенко и позиции по поводу российского военного вторжения в Украину.
«Наконец-то. Если для журналистов жизнь важнее любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча.
Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA, ATP, они пытаются вас запугать», – написал Гашек в твиттере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все из-за логотипа на форме латвийцев
В Аргентине проходят матчи 1/4 финала молодежного чемпионата мира