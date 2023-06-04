Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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04 июня 2023, 08:59 | Обновлено 04 июня 2023, 09:00
935
2

Гашек призвал СМИ не бояться задавать прямые вопросы спортсменам из рф и рб

Доминик Гашек уверен, что это нужно делать после каждого матча

04 июня 2023, 08:59 | Обновлено 04 июня 2023, 09:00
935
2
Гашек призвал СМИ не бояться задавать прямые вопросы спортсменам из рф и рб
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Гашек

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек считает, что журналистам нужно смелее задавать вопросы спортсменам из рф и рб.

Таким образом чех отреагировал на отказ Арины Соболенко отвечать на прямые вопросы о поддержке лукашенко и позиции по поводу российского военного вторжения в Украину.

«Наконец-то. Если для журналистов жизнь важнее любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча.

Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA, ATP, они пытаются вас запугать», – написал Гашек в твиттере.

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Доминик Гашек Арина Соболенко Ролан Гаррос 2023
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Алекс днепр
Спортсмены рф и бр это рабы как и все живущие в этих странах плюс лугандон .они рта не имеют права открыть а фигуристки сидели десять дней в подвале на карантине чтобы встретиться с путиным вместо того чтобы его нах послать.Даже те которых те которых выиаскивают из Белгородской области не понимают что им хотят дать свободу .Они за клетку держатся как за последнее что в них есть и оторвать от грязных прутьев язык не могут 
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0
Алекс днепр
Русский спортсмен никогда не будет отвечать на тему войны и зло будет огрызаться .у них это запрещено .у этой страны люди самые замученные в мире.живут в казарме .Несчастные не имеющие достоинства 
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