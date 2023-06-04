Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк / Русе – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 08:21 | Обновлено 04 июня 2023, 09:27
352
0

Костюк / Русе – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го раунда парного разряда на Ролан Гаррос

04 июня 2023, 08:21 | Обновлено 04 июня 2023, 09:27
352
0
Костюк / Русе – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

4 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В третьем раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграют против второго сеяного тандема ​​Кори Гауфф / Джессика Пегула​​ (США). Матч состоится третьим запуском на корте имени Симон Матье после встречи Гарнольес / Себалльос – Мело / Пирс. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Анна Бондар / Грет Миннен – Эйжа Мухаммад / Джулиана Олмос [12].

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Костюк / Аревало – Хантер / Пирс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гашек призвал СМИ не бояться задавать прямые вопросы спортсменам из рф и рб
Свитолина и Цуренко установили национальный рекорд на Ролан Гаррос
Марта Костюк смотреть онлайн Елена-Габриэла Русе Ролан Гаррос 2023 Кори Гауфф Джессика Пегула
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
Война | 03 июня 2023, 15:23 0
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки

Анна Запорожанова лишилась сына из-за российской агрессии

Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Футбол | 03 июня 2023, 18:50 1
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер
Итоговая турнирная таблица УПЛ U-19: Рух – чемпион, Динамо обогнало Шахтер

«Минай» занял последнее место

Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии
Футбол | 04.06.2023, 04:00
Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии
Первые полуфиналисты ЧМ U-20: Израиль обыграл Бразилию, победа Италии
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Теннис | 04.06.2023, 02:42
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
ВИДЕО. Пресс-конференцию Свентек прервали после вопроса о Соболенко
Леся ЦУРЕНКО: «Свитолина – великая чемпионка в истории украинского тенниса»
Теннис | 04.06.2023, 05:25
Леся ЦУРЕНКО: «Свитолина – великая чемпионка в истории украинского тенниса»
Леся ЦУРЕНКО: «Свитолина – великая чемпионка в истории украинского тенниса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 33
Теннис
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
02.06.2023, 20:05 8
Теннис
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
02.06.2023, 19:42 21
Теннис
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
02.06.2023, 10:13
Футбол
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
Придется отсидеть. Джервонта Дэвис оказался в тюрьме
02.06.2023, 10:11 2
Бокс
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
03.06.2023, 04:45
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
03.06.2023, 20:15 22
Футбол
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
СИМЕОНЕ: «Секс 4 раза в месяц? Такой футболист не сможет играть в Атлетико»
02.06.2023, 16:19 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности