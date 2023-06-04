Костюк / Русе – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В третьем раунде украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сыграют против второго сеяного тандема ​​Кори Гауфф / Джессика Пегула​​ (США). Матч состоится третьим запуском на корте имени Симон Матье после встречи Гарнольес / Себалльос – Мело / Пирс. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Далее по сетке победители матча Анна Бондар / Грет Миннен – Эйжа Мухаммад / Джулиана Олмос [12].

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