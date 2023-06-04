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  4. Леся ЦУРЕНКО: «Свитолина – великая чемпионка в истории украинского тенниса»
Ролан Гаррос
04 июня 2023, 05:25 |
1090
0

Леся ЦУРЕНКО: «Свитолина – великая чемпионка в истории украинского тенниса»

Украинка прокомментировала свои отношения с Элиной

04 июня 2023, 05:25 |
1090
0
Леся ЦУРЕНКО: «Свитолина – великая чемпионка в истории украинского тенниса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко и Элина Свитолина

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) провела пресс-конференцию после победы над Бьянкой Андресску (WTA 42) в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Леся рассказала про свои отношения с Элиной Свитолиной:

– Две украинки в 1/8 финала: вы и Элина. Это должно быть предметом большой гордости для вас обоих и для вашей страны. Сколько вдохновения вы получаете друг от друга? Я имею в виду, что Элине пришлось по-настоящему побороться за эти победы в трех сетах, но вы что-то извлекли из этого?

– Безусловно. Ее возвращение вдохновляет. И я был очень недовольна, когда увидела жеребьевку в Риме. Я не хочу играть против Элины, потому что желаю ей всего наилучшего, а когда выхожу на корт против нее, то настроена только на победу...

Это был не лучший момент. Конечно, в целом для украинского тенниса было здорово увидеть двух украинок на центральном корте.

Как она играла до беременности... Это было что-то невероятное. У нее было много отличных результатов.

И самое главное – она отличный боец, так что когда я смотрю ее матчи, то я пытаюсь взять немного этой энергии и чему-то научиться.

И теперь она снова показывает, что ее возвращение достаточно быстро. Я не знаю. Она летает в рейтинге.

И, конечно же, мы поддерживаем связь. Мы поддерживаем друг друга. Определенно здорово иметь кого-то вроде нее, великой чемпионки в истории украинского тенниса, – сказала Леся.

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Источник ASAP text
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