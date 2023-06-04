Вместе с Цуренко и Свитолиной. Определены участницы 1/8 финала Ролан Гаррос

3 июня состоялись матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 среди женщин.

Первая ракетка мира Ига Свентек деклассировала Синь Ю Ван в двух сетах, не отдав китаянке ни одного гейма.

34-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко разгромила Бьянку Андрееску, позволив ей взять всего 2 гейма.

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с Ролан Гаррос перед матчем против Сары Соррибес-Тормо. Бразильянка Беатрис Хаддад Майя в трех партиях вырвала победу у представительницы страны 404 Екатерины Александровой.

Ранее стали известны участницы 1/8 финала в нижней части турнирной сетки, среди которых и украинка Элина Свитолина.

Ролан Гаррос. Третий раунд

Верхняя часть турнирной сетки

Ига Свентек [1] – Синь Ю Ван – 6:0, 6:0

Бьянка Андрееску – Леся Цуренко – 1:6, 1:6

Анна Каролина Шмидлова – Кайла Дэй – 6:1, 6:3

Мирра Андреева – Кори Гауфф [6] – 7:6 (7:5), 1:6, 1:6

Елена Рыбакина [4] – Сара Соррибес-Тормо – RET., Рыбакина

Екатерина Александрова [23] – Беатрис Хаддад Майя [14] – 7:5, 4:6, 5:7

Элизабетта Коччаретто – Бернарда Пера – 4:6, 6:7 (2:7)

Ольга Данилович – Онс Жабер [7] – 6:4, 4:6, 2:6

Ролан Гаррос. Пары четвертого раунда

Верхняя часть турнирной сетки

Ига Свентек [1] – Леся Цуренко

Анна Каролина Шмидлова – Кори Гауфф [6]



Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя [14]

Бернарда Пера – Онс Жабер [7]