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  4. Свитолина идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала РГ-2023
Ролан Гаррос
02 июня 2023, 23:12 |
916
0

Свитолина идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала РГ-2023

Рядом с Элиной слишком много теннисисток без флага

02 июня 2023, 23:12 |
916
0
Свитолина идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала РГ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи третьего раунда в нижней части сетки одиночного разряда у женщин.

Элина Свитолина обыграла Анну Блинкову и в пятый раз вышла во вторую неделю на Открытом чемпионата Франции по теннису.

Покинула турнир третья ракетка мира Джессика Пегула.

Ролан Гаррос. Третий круг

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Ирина Бегу [27] – 6:3, 6:2
Элина Аванесян [LL] – Клара Таусон [Q] – 3:6, 6:1, 7:5

Анастасия Павлюченкова [SR] – Анастасия Потапова [24] – 4:6, 6:3, 6:0
Элизе Мертенс [28] – Джессика Пегула [3] – 6:1, 6:3

Элина Свитолина [SR] – Анна Блинкова – 2:6, 6:2, 7:5
Дарья Касаткина [9] – Пейтон Стернс – 6:0, 6:1

Слоан Стивенс – Юлия Путинцева – 6:3, 3:6, 6:2
Арина Соболенко [2] – Камилла Рахимова – 6:2, 6:2

Ролан Гаррос. Пары четвертого круга

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Элина Аванесян [LL]
Анастасия Павлюченкова [SR] – Элизе Мертенс [28]

Элина Свитолина [SR] – Дарья Касаткина [9]
Слоан Стивенс – Арина Соболенко [2]

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Элина Свитолина Анастасия Павлюченкова Ирина-Камелия Бегу Слоан Стивенс Джессика Пегула Юлия Путинцева Дарья Касаткина Анна Блинкова Арина Соболенко Анастасия Потапова Каролина Мухова Элизе Мертенс Клара Таусон Камилла Рахимова Элина Аванесян Ролан Гаррос 2023 Пейтон Стернс
Источник Sport.ua
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