Свитолина идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала РГ-2023

В пятницу на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи третьего раунда в нижней части сетки одиночного разряда у женщин.

Элина Свитолина обыграла Анну Блинкову и в пятый раз вышла во вторую неделю на Открытом чемпионата Франции по теннису.

Покинула турнир третья ракетка мира Джессика Пегула.

Ролан Гаррос. Третий круг

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Ирина Бегу [27] – 6:3, 6:2

Элина Аванесян [LL] – Клара Таусон [Q] – 3:6, 6:1, 7:5

Анастасия Павлюченкова [SR] – Анастасия Потапова [24] – 4:6, 6:3, 6:0

Элизе Мертенс [28] – Джессика Пегула [3] – 6:1, 6:3

Элина Свитолина [SR] – Анна Блинкова – 2:6, 6:2, 7:5

Дарья Касаткина [9] – Пейтон Стернс – 6:0, 6:1

Слоан Стивенс – Юлия Путинцева – 6:3, 3:6, 6:2

Арина Соболенко [2] – Камилла Рахимова – 6:2, 6:2

Ролан Гаррос. Пары четвертого круга

Нижняя часть сетки

Каролина Мухова – Элина Аванесян [LL]

Анастасия Павлюченкова [SR] – Элизе Мертенс [28]

Элина Свитолина [SR] – Дарья Касаткина [9]

Слоан Стивенс – Арина Соболенко [2]