Свитолина идет дальше. Известна половина участниц 1/8 финала РГ-2023
Рядом с Элиной слишком много теннисисток без флага
В пятницу на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи третьего раунда в нижней части сетки одиночного разряда у женщин.
Элина Свитолина обыграла Анну Блинкову и в пятый раз вышла во вторую неделю на Открытом чемпионата Франции по теннису.
Покинула турнир третья ракетка мира Джессика Пегула.
Ролан Гаррос. Третий круг
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова – Ирина Бегу [27] – 6:3, 6:2
Элина Аванесян [LL] – Клара Таусон [Q] – 3:6, 6:1, 7:5
Анастасия Павлюченкова [SR] – Анастасия Потапова [24] – 4:6, 6:3, 6:0
Элизе Мертенс [28] – Джессика Пегула [3] – 6:1, 6:3
Элина Свитолина [SR] – Анна Блинкова – 2:6, 6:2, 7:5
Дарья Касаткина [9] – Пейтон Стернс – 6:0, 6:1
Слоан Стивенс – Юлия Путинцева – 6:3, 3:6, 6:2
Арина Соболенко [2] – Камилла Рахимова – 6:2, 6:2
Ролан Гаррос. Пары четвертого круга
Нижняя часть сетки
Каролина Мухова – Элина Аванесян [LL]
Анастасия Павлюченкова [SR] – Элизе Мертенс [28]
Элина Свитолина [SR] – Дарья Касаткина [9]
Слоан Стивенс – Арина Соболенко [2]
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