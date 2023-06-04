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Ролан Гаррос
04 июня 2023, 04:30 | Обновлено 04 июня 2023, 04:48
594
0

Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023

3 июня состоялись матчи третьего раунда в нижней части турнирной сетки

04 июня 2023, 04:30 | Обновлено 04 июня 2023, 04:48
594
0
Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосихито Нисисока

3 июня состоялись матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 в нижней части турнирной сетки.

Обидчик Даниила Медведева Тьяго Сейбот-Уайлд в пяти сетах проиграл Йосихито Нисиоке.

Хольге Руне в уверенном стиле разобрался с Хенаро Оливьери, а Григор Димитров не оставил шансов Даниэлю Альтмайеру.

Американский теннисист Тейлор Фритц в четырех партиях уступил Франсиско Черундоло.

Ранее стали известны все участники четвертого раунда французского мейджора в верхней части сетки.

Ролан Гаррос. Пары третьего раунда

Нижння часть сетки

Йосихито Нисиока [27] – Тьяго Сейбот-Уайлд – 3:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:0
Борна Чорич [15] – Томас Мартин Этчеверри – 3:6, 6:7 (5:7), 2:6

Александр Зверев [22] – Фрэнсис Тиафо [12] – 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5)
Даниэль Альтмайер – Григор Димитров [28] – 4:6, 3:6, 1:6

Чжан Чжичжэнь – Каспер Рууд [4] – 6:4, 4:6, 1:6, 4:6
Николас Харри – Маркос Хирон – 6:2, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3

Франсиско Черундоло [23] – Тейлор Фритц [9] – 3:6, 6:3, 6:4, 7:5
Хольгер Руне [6] – Хенаро Альберто Оливьери – 6:4, 6:1, 6:3

Ролан Гаррос. Пары четвертого раунда

Нижняя часть сетки

Йосихито Нисиока [27] – Томас Мартин Этчеверри
Александр Зверев [22] – Григор Димитров [28]

Каспер Рууд [4] – Николас Харри
Франсиско Черундоло [23] – Хольгер Руне [6]

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Тьяго Сейбот-Уайлд Йосихито Нисиока Хенаро Альберто Оливьери Чжан Чжичжэнь Борна Чорич Томас Мартин Этчеверри Александр Зверев Фрэнсис Тиафо Даниэль Альтмайер Григор Димитров Франсиско Черундоло Тейлор Фритц Хольгер Руне Николас Харри Маркос Хирон Каспер Рууд Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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