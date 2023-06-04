Стали известны все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2023
3 июня состоялись матчи третьего раунда в нижней части турнирной сетки
3 июня состоялись матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 в нижней части турнирной сетки.
Обидчик Даниила Медведева Тьяго Сейбот-Уайлд в пяти сетах проиграл Йосихито Нисиоке.
Хольге Руне в уверенном стиле разобрался с Хенаро Оливьери, а Григор Димитров не оставил шансов Даниэлю Альтмайеру.
Американский теннисист Тейлор Фритц в четырех партиях уступил Франсиско Черундоло.
Ранее стали известны все участники четвертого раунда французского мейджора в верхней части сетки.
Ролан Гаррос. Пары третьего раунда
Нижння часть сетки
Йосихито Нисиока [27] – Тьяго Сейбот-Уайлд – 3:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:0
Борна Чорич [15] – Томас Мартин Этчеверри – 3:6, 6:7 (5:7), 2:6
Александр Зверев [22] – Фрэнсис Тиафо [12] – 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5)
Даниэль Альтмайер – Григор Димитров [28] – 4:6, 3:6, 1:6
Чжан Чжичжэнь – Каспер Рууд [4] – 6:4, 4:6, 1:6, 4:6
Николас Харри – Маркос Хирон – 6:2, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3
Франсиско Черундоло [23] – Тейлор Фритц [9] – 3:6, 6:3, 6:4, 7:5
Хольгер Руне [6] – Хенаро Альберто Оливьери – 6:4, 6:1, 6:3
Ролан Гаррос. Пары четвертого раунда
Нижняя часть сетки
Йосихито Нисиока [27] – Томас Мартин Этчеверри
Александр Зверев [22] – Григор Димитров [28]
Каспер Рууд [4] – Николас Харри
Франсиско Черундоло [23] – Хольгер Руне [6]
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