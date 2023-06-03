Рублев выбыл. Определена половина участников 1/8 финала Ролан Гаррос

В пятницу на кортах Ролан Гаррос состоялись матчи третьего раунда в верхней части сетки одиночного разряда у мужчин.

Карлос Алькарас, Новак Джокович и Стефанос Циципас свои матчи выиграли, а седьмого сеяного Андрея Рублева остановил итальянец Лоренцо Сонего, который отыгрался с 0:2 по сетам.

Ролан Гаррос. Пары третьего круга

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Денис Шаповалов [26] – 6:1, 6:4, 6:2

Лоренцо Музетти [17] – Кэмерон Норри [4] – 6:1, 6:2, 6:4

Себастьян Офнер [Q] – Фабио Фоньини – 5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4

Стефанос Циципас [5] – Диего Шварцман – 6:2, 6:2, 6:3

Новак Джокович [3] – Алехандро Давидович Фокина [29] – 7:6(5), 7:6(4), 6:2

Хуан Пабло Варильяс – Хуберт Хуркач [13] – 3:6, 6:3, 7:6(3), 4:6, 6:2

Карен Хачанов [11] – Танаси Коккинакис [WC] – 6:4, 6:1, 3:6, 7:6(5)

Лоренцо Сонего – Андрей Рублев [7] – 5:7, 0:6, 6:3, 7:6(5), 6:3

Ролан Гаррос. Пары четвертого круга

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Лоренцо Музетти [17]

Себастьян Офнер [Q] – Стефанос Циципас [5]

Новак Джокович [3] – Хуан Пабло Варильяс

Карен Хачанов [11] – Лоренцо Сонего