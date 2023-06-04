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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Мы разбиты, разочарованы, но я горжусь своей командой»
Англия
04 июня 2023, 03:20 |
140
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Эрик ТЕН ХАГ: «Мы разбиты, разочарованы, но я горжусь своей командой»

Наставник «Ман Юнайтед» – о поражении от «Ман Сити» в финале Кубка Англии

04 июня 2023, 03:20 |
140
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Эрик ТЕН ХАГ: «Мы разбиты, разочарованы, но я горжусь своей командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В субботу, 3 июня, состоялся финальный матч Кубка Англии между клубами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

После завершения встречи наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы разбиты, разочарованы, но я сказал, что горжусь своей командой. Мы выступили очень хорошо, пропустили два мяча, но мы были в игре. Был отличный дух и очень хорошая организация.

Этих голов могло и не быть, мы могли их избежать. Когда ты играешь против «Сити» и почти ничего не пропускаешь в открытой игре, это большая честь для команды, но если ты пропускаешь такие голы, это разочаровывает».

Эта команда показала стойкость, характер и индивидуальность. Мы знаем, что нам есть куда двигаться и это сделает нас лучше. Это было испытанием для нас, мы не добились успеха, но в следующем сезоне мы можем извлечь много позитива».

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Эрик тен Хаг пресс-конференция Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу
Источник BBC
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