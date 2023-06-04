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ITF
04 июня 2023, 05:40 | Обновлено 04 июня 2023, 05:41
280
0

17-летняя украинская теннисистка выиграла парный трофей на турнире в Сербии

Елизавета Котляр выиграла 15-тысячник в городе Куршумлия-Баня

04 июня 2023, 05:40 | Обновлено 04 июня 2023, 05:41
280
0
17-летняя украинская теннисистка выиграла парный трофей на турнире в Сербии
Instagram. Дарья Есипчук и Сюзанна Беднарж

17-летняя украинская теннисистка Дарья Есипчук выиграла парный трофей на грунтовом 15-тысячнике в сербском городе Куршумлия-Баня.

В финале соревнований украинка и ее напарница Сюзанна Беднарж (Польша) в трех сетах обыграли дуэт Мэйки Го (Китай) / Ива Сепа (Сербия).

ITF W15 Куршумлия-Баня. Пары. Грунт. Финал

Дарья Есипчук (Украина) / Сюзанна Бенарж (Польша) – Мэйки Го (Китай) / Ива Сепа (Сербия) – 7:6 (7:4), 4:6, [10:8]

Есипчук во второй раз в карьере выиграла парный титул. Ранее юная украинка выиграла соревнования в Швеции вместе с Дарьей Лопатецкой.

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ITF Куршумлия-Баня Дарья Есипчук
Источник Sport.ua
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