Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 02:53 |
26
0

Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 4 июня в 15:00 по Киеву

04 июня 2023, 02:53 |
26
0
Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Александрия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHub.

Александрийцы могут одержать 100-ю победу в чемпионатах Украины.

Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Александрия
Минай – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Заря
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Александрия смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Эден Азар покидает Реал. Завершение карьеры – вариант
Футбол | 03 июня 2023, 21:18 8
ОФИЦИАЛЬНО. Эден Азар покидает Реал. Завершение карьеры – вариант
ОФИЦИАЛЬНО. Эден Азар покидает Реал. Завершение карьеры – вариант

Хавбек решил покинуть Мадрид

На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
Война | 03 июня 2023, 15:23 0
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки
На войне против рашистов погиб сын известной экс-теннисистки

Анна Запорожанова лишилась сына из-за российской агрессии

«Василий – украинец». Усик встал на защиту Ломаченко
Бокс | 03.06.2023, 11:06
«Василий – украинец». Усик встал на защиту Ломаченко
«Василий – украинец». Усик встал на защиту Ломаченко
ПСЖ – Клермон – 2:3. Прощальный матч Месси парижане проиграли с 2:0. Видео
Футбол | 04.06.2023, 03:05
ПСЖ – Клермон – 2:3. Прощальный матч Месси парижане проиграли с 2:0. Видео
ПСЖ – Клермон – 2:3. Прощальный матч Месси парижане проиграли с 2:0. Видео
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Футбол | 03.06.2023, 16:08
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Первый матч за место в Первой лиге: незабитый пенальти, удаление и 2 гола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Месси покинул ПСЖ
03.06.2023, 20:15 21
Футбол
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
ФОТО. Член команды Свитолиной отправила зашифрованное послание оккупантам
02.06.2023, 20:05 8
Теннис
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
Соболенко отказалась проводить открытую пресс-конференцию после матча на РГ
02.06.2023, 19:42 21
Теннис
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
Цуренко разгромила чемпионку US Open 2019 и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2023, 20:26 33
Теннис
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
Состоялась жеребьевка плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне-2023/24
02.06.2023, 16:06 1
Футбол
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
На войне с рашистами погиб футболист, который приостановил карьеру в Польше
02.06.2023, 20:32 1
Война
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
02.06.2023, 14:36 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности