В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Александрия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHub.

Александрийцы могут одержать 100-ю победу в чемпионатах Украины.

Рух – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция