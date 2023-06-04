Украина. Премьер лига04 июня 2023, 02:33 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Александрия
Поединок состоится 4 июня в 15:00 по Киеву
04 июня 2023, 02:33 |
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В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура УПЛ между клубами «Рух» и «Александрия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на YouTube-канале FootballHub.
Рух – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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