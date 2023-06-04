6 ударов по воротам. Названа оценка Малиновского за матч Аяччо – Марсель

В субботу, 3 июня, состоялся матч 38-го тура чемпионата Франции по футболу между клубами «Аяччо» и «Марсель». Игра завершилась поражением «провансальцев» со счетом 0:1.

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле 80 минут, после чего был заменен на Франсуа-Режи Муге.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Руслану оценку в 6.5 баллов. За 80 минут игры украинец42 раза дотронулся до мяча, отдал 23 точных передачи (79,3%), 6 раз побил по воротам (трижды – в створ), выиграл 1 единобороство, 10 раз потерял мяч, 3 раза сфолил, дважды обыграл соперника и упустил один голевой момент.

Показатель ожидаемых голов (xG) Малиновского составил 0,39.

Лучшим игроком поединка был признан защитник «Марселя» Леонардо Балерди (7.8).

Оценки WhoScored за матч Аяччо – Марсель – 1:0