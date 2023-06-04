Украина. Премьер лига04 июня 2023, 01:28 | Обновлено 04 июня 2023, 02:21
19
0
Минай – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги
04 июня 2023, 01:28 | Обновлено 04 июня 2023, 02:21
19
0
В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30 тура украинской Премьер-лиги, в котором закарпатский «Минай» сыграет против луганской «Зари».
Поединок пройдет в с. Минай на «Минай-Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Заря».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 июня 2023, 21:18 8
Хавбек решил покинуть Мадрид
Бокс | 03 июня 2023, 11:06 16
Чемпион мира – о поведении уроженца Одесской области
Другие виды | 03.06.2023, 07:23
Футбол | 03.06.2023, 20:15
Футбол | 03.06.2023, 22:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.06.2023, 15:23
02.06.2023, 05:10
02.06.2023, 08:33 5
02.06.2023, 10:11 2
02.06.2023, 21:05 1
03.06.2023, 20:26 33
02.06.2023, 20:32 1
Футбол