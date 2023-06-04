В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30 тура украинской Премьер-лиги, в котором закарпатский «Минай» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в с. Минай на «Минай-Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть платформе Setanta Sports.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Заря».