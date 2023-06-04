Украина. Премьер лига04 июня 2023, 01:25 | Обновлено 04 июня 2023, 01:28
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Заря
В с. Минай состоится матч 30 тура украинской Премьер-лиги
04 июня 2023, 01:25 | Обновлено 04 июня 2023, 01:28
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В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30 тура украинской Премьер-лиги, в котором закарпатский «Минай» сыграет против луганской «Зари».
Поединок пройдет в с. Минай на «Минай-Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Заря».
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