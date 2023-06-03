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Ролан Гаррос
03 июня 2023, 23:00 | Обновлено 03 июня 2023, 23:01
606
0

Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого раунда Ролан Гаррос

03 июня 2023, 23:00 | Обновлено 03 июня 2023, 23:01
606
0
Элина Свитолина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

4 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 WTA) продолжит выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В четвертом раунде украинка сразится против Дарьи Касаткиной (№9 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте имени Сюзанн Ленглен после поединка Мухова – Аванесян. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли шесть раз, украинка не проигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Слоан Стивенс (№30 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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Источник Sport.ua
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