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Чемпионат Европы
03 июня 2023, 22:30 |
248
0

«Сперва Евро-2024». Роналду оценил шансы сыграть на ЧМ-2026

Криштиану не исключает поездку на ЧМ

03 июня 2023, 22:30 |
248
0
«Сперва Евро-2024». Роналду оценил шансы сыграть на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не исключает, что сыграет на ЧМ-2026, однако 38-летний португалец сейчас сосредоточен на Евро-2024.

«ЧМ-2026? Для начала я хочу принять участие в Евро-2024 в следующем году. Важно сосредоточиться на ближайших целях, а после этого посмотрим по поводу чемпионата мира», – сказал Роналду.

Игрок находится в двух играх от 200-го матча в сборной.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024 ЧМ-2026 по футболу
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