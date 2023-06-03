Чемпионат Европы03 июня 2023, 22:30 |
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«Сперва Евро-2024». Роналду оценил шансы сыграть на ЧМ-2026
Криштиану не исключает поездку на ЧМ
03 июня 2023, 22:30 |
248
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не исключает, что сыграет на ЧМ-2026, однако 38-летний португалец сейчас сосредоточен на Евро-2024.
«ЧМ-2026? Для начала я хочу принять участие в Евро-2024 в следующем году. Важно сосредоточиться на ближайших целях, а после этого посмотрим по поводу чемпионата мира», – сказал Роналду.
Игрок находится в двух играх от 200-го матча в сборной.
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