«Сперва Евро-2024». Роналду оценил шансы сыграть на ЧМ-2026

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не исключает, что сыграет на ЧМ-2026, однако 38-летний португалец сейчас сосредоточен на Евро-2024.

«ЧМ-2026? Для начала я хочу принять участие в Евро-2024 в следующем году. Важно сосредоточиться на ближайших целях, а после этого посмотрим по поводу чемпионата мира», – сказал Роналду.

Игрок находится в двух играх от 200-го матча в сборной.