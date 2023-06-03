Украина. Премьер лига03 июня 2023, 21:57 |
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Металлист – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-Лиги
03 июня 2023, 21:57 |
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В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Черноморец». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Черноморец».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub».
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