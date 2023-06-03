В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Черноморец». Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало в 15:00.

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«Металлист» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Черноморец».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub».