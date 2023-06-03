Второе поражение за день. Киченок вылетела из микста на Ролан Гаррос 2023

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/8 финала микста украинка и ее напарник Мэттью Эбден (Австралия) уступили в двух сетах тандему Эйжа Мухаммад (США) / Ллойд Гласспул (Великобритания) за 1 час и 17 минут.

Ролан Гаррос 2023. Микст. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Мэттью Эбден (Австралия) – Эйжа Мухаммад (США) / Ллойд Гласспул (Великобритания) – 5:7, 3:6

Лучшим результатом Киченок на Ролан Гаррос в смешанном парном разряде все также является 2-й раунд (2019, 2022, 2023).

Для Людмилы это второе поражение за 1 день. Ранее она вылетела из парного разряда вместе с Аленой Остапенко.