Второе поражение за день. Киченок вылетела из микста на Ролан Гаррос 2023
Украинка и ее напарник Эбден в двух сетах проиграли тандему Мухаммад / Гласспул
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
В 1/8 финала микста украинка и ее напарник Мэттью Эбден (Австралия) уступили в двух сетах тандему Эйжа Мухаммад (США) / Ллойд Гласспул (Великобритания) за 1 час и 17 минут.
Ролан Гаррос 2023. Микст. 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / Мэттью Эбден (Австралия) – Эйжа Мухаммад (США) / Ллойд Гласспул (Великобритания) – 5:7, 3:6
Лучшим результатом Киченок на Ролан Гаррос в смешанном парном разряде все также является 2-й раунд (2019, 2022, 2023).
Для Людмилы это второе поражение за 1 день. Ранее она вылетела из парного разряда вместе с Аленой Остапенко.
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