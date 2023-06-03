Киченок и Остапенко завершили выступления в парном разряде на Ролан Гаррос
Украинка и латвийка в двух сетах уступили французскому дуэту Корне / Парри
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
В 1/16 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах уступили французскому тандему Ализе Корне / Диан Парри за 1 час и 25 минут.
Ролан Гаррос 2023. Пары. 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Ализе Корне (Франция) / Диан Парри (Франция) – 5:7, 1:6
Лучшим результатом Киченок в паре на Ролан Гаррос является полуфинал (2022).
Далее по сетке Ализе и Диан встретятся с дуэтом Латиша Чань / Хао-Чин Чань.
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