Киченок и Остапенко завершили выступления в парном разряде на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах уступили французскому тандему Ализе Корне / Диан Парри за 1 час и 25 минут.

Ролан Гаррос 2023. Пары. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Ализе Корне (Франция) / Диан Парри (Франция) – 5:7, 1:6

Лучшим результатом Киченок в паре на Ролан Гаррос является полуфинал (2022).

Далее по сетке Ализе и Диан встретятся с дуэтом Латиша Чань / Хао-Чин Чань.