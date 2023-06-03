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Ролан Гаррос
03 июня 2023, 15:53 |
867
2

Киченок и Остапенко завершили выступления в парном разряде на Ролан Гаррос

Украинка и латвийка в двух сетах уступили французскому дуэту Корне / Парри

03 июня 2023, 15:53 |
867
2
Киченок и Остапенко завершили выступления в парном разряде на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1/16 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах уступили французскому тандему Ализе Корне / Диан Парри за 1 час и 25 минут.

Ролан Гаррос 2023. Пары. 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Ализе Корне (Франция) / Диан Парри (Франция) – 5:7, 1:6

Лучшим результатом Киченок в паре на Ролан Гаррос является полуфинал (2022).

Далее по сетке Ализе и Диан встретятся с дуэтом Латиша Чань / Хао-Чин Чань.

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Людмила Киченок Алена Остапенко Ализе Корне Диан Парри Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Alehandro
Проти нулячих француженок так жахливо відіграти це ще треба вміти. Таке відчуття, що Люда і Альона грали у гру "хто більш дурну помилку зробить"
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