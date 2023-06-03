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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 29-летний доминиканский форвард покинул Реал
Испания
03 июня 2023, 19:35 |
958
0

ОФИЦИАЛЬНО. 29-летний доминиканский форвард покинул Реал

Мариано Диас прекратил сотрудничество с мадридским клубом

03 июня 2023, 19:35 |
958
0
ОФИЦИАЛЬНО. 29-летний доминиканский форвард покинул Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариано Диас

29-летний доминиканский форвард мадридского клуба «Реал» Мариано Диас официально покинул команду.

Контракт игрока был рассчитан до конца июня. Нового соглашения не будет.

Диас находился в академии «Реала» с 2011 по 2016 год, после чего был переведен в основу. Далее в 2017 году он на правах аренды выступал в «Лионе», но затем вернулся в королевский клуб.

На счету Диаса 12 голов и 3 ассиста в 84 матчах за «сливочных». В составе «Реала» Диас завоевал 13 титулов: две Лиги чемпионов, три Клубных чемпионата мира, два Суперкубка Европы, три чемпионских трофея в Ла Лиге, один Кубок и три Суперкубка Испании.

Ранее «сливочные» также объявили об уходе Марко Асенсио.

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Источник ФК Реал Мадрид
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