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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Асенсио, который провел 7 лет в Реале, покинет королевский клуб
Испания
03 июня 2023, 14:55 |
751
2

ОФИЦИАЛЬНО. Асенсио, который провел 7 лет в Реале, покинет королевский клуб

Марко уйдет из команды по окончанию сезона

03 июня 2023, 14:55 |
751
2
ОФИЦИАЛЬНО. Асенсио, который провел 7 лет в Реале, покинет королевский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

27-летний испанский полузащитник Марко Асенсио покинет мадридский клуб «Реал» по окончанию сезона 2022/23.

Об этом официально заявил официальный сайт «сливочных».

«Реал Мадрид» хотел бы выразить свою благодарность Марко Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку.

Он пришел в «Реал Мадрид», когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба как часть команды, которая блистала в один из самых успешных периодов.

Марко Асенсио выиграл 17 титулов в «Реале»: 3 Лиги чемпионов, 4 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка УЕФА, 3 чемпионата Испании, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.

Болельщики «Реала» никогда не забудут его образцовую карьеру и поведение на протяжении всего этого времени. «Реал» всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе», – идется в заявлении «Реала».

В текущем сезоне Асенсио провел 45 матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

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Источник ФК Реал Мадрид
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Metalist1925
Нічогісінька чистка в Реалі буде 
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Remark
Пора идти на повышение! Ждём в Динамо Киев.
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