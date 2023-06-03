ОФИЦИАЛЬНО. Асенсио, который провел 7 лет в Реале, покинет королевский клуб

27-летний испанский полузащитник Марко Асенсио покинет мадридский клуб «Реал» по окончанию сезона 2022/23.

Об этом официально заявил официальный сайт «сливочных».

«Реал Мадрид» хотел бы выразить свою благодарность Марко Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку.



Он пришел в «Реал Мадрид», когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба как часть команды, которая блистала в один из самых успешных периодов.



Марко Асенсио выиграл 17 титулов в «Реале»: 3 Лиги чемпионов, 4 Клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка УЕФА, 3 чемпионата Испании, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.



Болельщики «Реала» никогда не забудут его образцовую карьеру и поведение на протяжении всего этого времени. «Реал» всегда был и будет его домом, и он желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе», – идется в заявлении «Реала».

В текущем сезоне Асенсио провел 45 матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов.