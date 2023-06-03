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  4. ВИДЕО. Переиграл Ортегу. Бруну Фернандеш сравнял счет в финале Кубка Англии
Англия
03 июня 2023, 17:53 | Обновлено 03 июня 2023, 17:56
84
0

ВИДЕО. Переиграл Ортегу. Бруну Фернандеш сравнял счет в финале Кубка Англии

Бруну реализовал 11-метровый на 33-й минуте

03 июня 2023, 17:53 | Обновлено 03 июня 2023, 17:56
84
0
ВИДЕО. Переиграл Ортегу. Бруну Фернандеш сравнял счет в финале Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июня, проходит финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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Поединок проходит на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Пол Тирни из Ланкашира.

На 33-й минуте Бруну Фернандеш забил за «Манчестер Юнайтед» и сравнял счет в поединке (1:1). Португалец реализовал 11-метровый, пробив в левый угол ворот. Голкипер «горожан» Штефан Ортега прыгнул в противоположный угол.

ВИДЕО. Переиграл Ортегу. Фернандеш сравнял счет в финале Кубка Англии

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Источник Sport.ua
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