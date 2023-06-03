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Франция
03 июня 2023, 17:40 | Обновлено 03 июня 2023, 18:46
727
0

Почти официально. Аргентинское издание объявило об уходе Месси из ПСЖ

Однако Twitter-аккаунт ESPN Futbol Argentina сразу удалил эту новость

03 июня 2023, 17:40 | Обновлено 03 июня 2023, 18:46
727
0
Почти официально. Аргентинское издание объявило об уходе Месси из ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Аргентинский паблик ESPN Futbol Argentina опубликовал слова звездного аргентинского футболиста Лионеля Месси, где игрок объявил о своем уходе из французского «ПСЖ».

«Очень рад, что мог представлять «ПСЖ». Мне очень понравилось играть в этой команде с хорошими игроками. Хотел бы поблагодарить клуб за этот замечательный опыт в Париже».

Однако практически сразу Twitter-аккаунт ESPN Futbol Argentina удалил этот пост. Интересно, что в Instagram этого же паблика эта новость не удалена.

Контракт Месси истекает в конце июня. Вероятность продления соглашения оценивается довольно низко. Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, куда он перешел из «Барселоны». В сезоне 2022/2023 Лионель в форме парижского клуба во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.

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Источник ESPN
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