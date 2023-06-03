Почти официально. Аргентинское издание объявило об уходе Месси из ПСЖ

Аргентинский паблик ESPN Futbol Argentina опубликовал слова звездного аргентинского футболиста Лионеля Месси, где игрок объявил о своем уходе из французского «ПСЖ».

«Очень рад, что мог представлять «ПСЖ». Мне очень понравилось играть в этой команде с хорошими игроками. Хотел бы поблагодарить клуб за этот замечательный опыт в Париже».

Однако практически сразу Twitter-аккаунт ESPN Futbol Argentina удалил этот пост. Интересно, что в Instagram этого же паблика эта новость не удалена.

Контракт Месси истекает в конце июня. Вероятность продления соглашения оценивается довольно низко. Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года, куда он перешел из «Барселоны». В сезоне 2022/2023 Лионель в форме парижского клуба во всех турнирах провел 40 матчей, забил 21 гол, сделал 20 ассистов.