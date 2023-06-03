Названа дата вероятного оглашения Аль-Хилялем подписания Месси
В Испании не сомневаются в договоренности между сторонами
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» верит в том, что ему удастся объявить о подписании контракта с аргентинцем Лионелем Месси в будущий вторник, 6 июня.
Испанское издание Sport утверждает, что в клубе именно эту дату считают ключевой, чтобы получить от аргентинского форварда окончательное согласие на подписание соглашения и оформить сделку с ним.
Сообщается, что и у Лионеля Месси также нет планов затягивать решение о продолжении карьеры. Как известно, сегодня, в субботу, 3 июня, он должен провести свой последний матч в форме парижского «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что видеть Месси у себя хочет американский клуб «Интер Майами», где играет украинской защитник Сергей Кривцов.
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