Названа дата вероятного оглашения Аль-Хилялем подписания Месси

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» верит в том, что ему удастся объявить о подписании контракта с аргентинцем Лионелем Месси в будущий вторник, 6 июня.

Испанское издание Sport утверждает, что в клубе именно эту дату считают ключевой, чтобы получить от аргентинского форварда окончательное согласие на подписание соглашения и оформить сделку с ним.

Сообщается, что и у Лионеля Месси также нет планов затягивать решение о продолжении карьеры. Как известно, сегодня, в субботу, 3 июня, он должен провести свой последний матч в форме парижского «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что видеть Месси у себя хочет американский клуб «Интер Майами», где играет украинской защитник Сергей Кривцов.