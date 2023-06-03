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Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 17:01 |
40
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Львов

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги

03 июня 2023, 17:01 |
40
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Львов
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Колос» и «Львов».

Поединок состоится в Ковалевке на стадионе «Колос» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Кубряк. Начало встречи в 15:00.

«Колос» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Львов», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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