В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Львов». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.

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«Колос» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Львов».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».