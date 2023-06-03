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  4. Колос – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 23:50 |
20
1

Колос – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-Лиги

03 июня 2023, 23:50 |
20
1
Колос – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Львов». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Львов».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Вадим Скорад
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, Поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов имогу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: Кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.Беру там прогнозы с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ! 
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