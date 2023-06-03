Украина. Премьер лига03 июня 2023, 23:50 |
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Колос – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-Лиги
03 июня 2023, 23:50 |
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В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Львов». Игра пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Львов».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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