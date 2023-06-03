В воскресенье, 4 июня, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало встречи в 15:00.

«Ворскла» – «Шахтер». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.