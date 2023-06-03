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Чемпионат Франции
Аяччо
03.06.2023 22:00 - : -
Марсель
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Франция
03 июня 2023, 15:04 |
41
0

Аяччо – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 3 июня в 22:00 по Киеву

03 июня 2023, 15:04 |
41
0
Аяччо – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июня на «Франсуа Коти» пройдет матч 38-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Аяччо» встретится с «Марселем». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевкому времени.

Аяччо

Команда львиную часть времени выступает на уровне 2-го дивизиона страны. Но периодически у корсиканцев получалось пробиваться в элиту. Год назад Оливье Панталони и его подопечные были в очередной раз триумфаторами - они поднялись со 2-го места в Лиге 2. Вот только снова получилось, что на более высоком уровне коллектив оказался не конкурентен. За все время было собрано всего 6 побед, причем последняя из которых датируется еще концом зимы, причем тогда, 26-го февраля, выигрывали у Труа. Более того, даже ничьи после этого случались только из-за того, что соперник банально ухитрялся не забить. Так было с Брестом в апреле и с Тулузой в мае - та тогда была поглощена кубковыми перипетиями. Ну, а Лансу уступили разгромно, 0:3.

Марсель

Клуб в прошлом сезоне стал вице-чемпионом страны. Но добившийся этого наставник, Хорхе Сампаоли, ухитрился летом прошлого года разругаться с руководством, после чего хлопнул дверью. Его заменил молодой и перспективный наставник, а в недавнем прошлом известный футболист, Игор Тудор. Не все получилось у хорвата, и особняком стоит неудача в Лиге чемпионов - впрочем, французы там в последнее время стабильны в провалах. Надолго запомнится и вылет из кубка дома от скромнейшего Аннеси. Но при этом получилось удержаться в тройке лидеров Лиги 1. Правда, все-таки Лансу уступили вице-чемпионство, ограничившись только 3-й. После поражения кроваво-золотым в очном поединке последние шансы обогнать их были потеряны из-за 1:2 с Лиллем. Отсюда и 1:2 с Брестом в прошлом туре.

Статистика личных встреч

У Марселя было 10 очков в 4-х очных поединках. Но в этом сезоне он ухитрился дома проиграть аутсайдеру 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в том, что Малиновский и компания легко выиграют. С учетом слабости противника, ставим на победу Марселя в 1-м тайме и матче (коэффициент - 1,82).

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Аяччо Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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