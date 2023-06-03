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Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 15:25 | Обновлено 03 июня 2023, 15:26
76
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Черноморец

В Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги

03 июня 2023, 15:25 | Обновлено 03 июня 2023, 15:26
76
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Черноморец
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Черноморец».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало встречи в 15:00.

«Металлист» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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