В воскресенье, 4 июня, пройдет матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Черноморец».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и судить его будет арбитр из Полтавы Андрей Коваленко. Начало встречи в 15:00.

«Металлист» – «Черноморец». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Черноморец», за которой следите в украинской версии сайта.