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Англия
03 июня 2023, 13:41 | Обновлено 03 июня 2023, 13:42
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«Все сложилось очень хорошо». Тен Хаг – о первом сезоне в МЮ

Нидерландец дал оценку работе с «красными дьяволами»

03 июня 2023, 13:41 | Обновлено 03 июня 2023, 13:42
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1
«Все сложилось очень хорошо». Тен Хаг – о первом сезоне в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

53-летний Эрик тен Хаг в преддверии финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» заявил, что доволен первом сезоном во главе «Манчестер Юнайтед». Впрочем, нидерландец признался, что летом он намерен начать в команде все с чистого листа.

«Я думаю, что все сложилось очень хорошо, когда видишь, откуда мы пришли, видишь развитие и прогресс команды. В такой жесткой лиге мы заняли 3-е место, выиграли Кубок лиги и вышли в финал Кубка Англии.

Можно быть довольным сезоном, но я знаю, что летом мы начнем все с нуля», – заявил тен Хаг.

Напомним, финал Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 3 июня, в Лондоне, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Валя Крюк
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