«Все сложилось очень хорошо». Тен Хаг – о первом сезоне в МЮ
Нидерландец дал оценку работе с «красными дьяволами»
53-летний Эрик тен Хаг в преддверии финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» заявил, что доволен первом сезоном во главе «Манчестер Юнайтед». Впрочем, нидерландец признался, что летом он намерен начать в команде все с чистого листа.
«Я думаю, что все сложилось очень хорошо, когда видишь, откуда мы пришли, видишь развитие и прогресс команды. В такой жесткой лиге мы заняли 3-е место, выиграли Кубок лиги и вышли в финал Кубка Англии.
Можно быть довольным сезоном, но я знаю, что летом мы начнем все с нуля», – заявил тен Хаг.
Напомним, финал Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 3 июня, в Лондоне, начало – в 17:00 по киевскому времени.
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