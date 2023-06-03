«Все сложилось очень хорошо». Тен Хаг – о первом сезоне в МЮ

53-летний Эрик тен Хаг в преддверии финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» заявил, что доволен первом сезоном во главе «Манчестер Юнайтед». Впрочем, нидерландец признался, что летом он намерен начать в команде все с чистого листа.

«Я думаю, что все сложилось очень хорошо, когда видишь, откуда мы пришли, видишь развитие и прогресс команды. В такой жесткой лиге мы заняли 3-е место, выиграли Кубок лиги и вышли в финал Кубка Англии.

Можно быть довольным сезоном, но я знаю, что летом мы начнем все с нуля», – заявил тен Хаг.

Напомним, финал Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 3 июня, в Лондоне, начало – в 17:00 по киевскому времени.