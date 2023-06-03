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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Манчестер Юнайтед стал лучше»
Англия
03 июня 2023, 10:09 | Обновлено 03 июня 2023, 10:12
323
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Манчестер Юнайтед стал лучше»

Испанский тренер – о предстоящем финале Кубке Англии

03 июня 2023, 10:09 | Обновлено 03 июня 2023, 10:12
323
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Манчестер Юнайтед стал лучше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финального матча Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится в субботу, 3 июня.

«Мы в финале Кубка Англии, мне очень приятно находиться здесь. Финал – это о том, как ты играешь на данный момент. Не о том, что ты сделал раньше, а как играешь индивидуально и как команда.

Финал – это что-то особенное. «Манчестер Юнайтед» – это совсем другая команда, не та, с которой мы играли в начале сезона. Они стали лучше, как и их качество», – заявил Гвардиола.

Решающая игра Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 3 июня, в Лондоне, на «Уэмбли», начало - в 17:00 по киевскому времени.

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Источник BBC
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