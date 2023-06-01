Goal определил лучшего тренера Европы. Гвардиола только третий
Вне конкуренции оказался Лучано Спаллетти
Главный тренер итальянского клуба «Наполи» Лучано Спаллетти возглавил список лучших тренеров сезона в Европе, который презентовало авторитетное издание Goal.
При составлении реестра его авторы брали во внимание качество работы тренеров в завершающемся сезоне-2022/2023. Всего в рейтинг вошел 21 специалист.
Любопытно, что наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который привел подопечных к третьей подряд победе в чемпионате Англии, а еще имеет шанс завоевать Кубок страны и выиграть Лигу чемпионов, только третий. Вторая позиция у Франка Эса из французского «Ланса».
Ведущая пятерка лучших тренеров в Европе по версии Goal.com:
1. Лучано Спаллетти, «Наполи», победа в Серии А.
2. Франк Эс, «Ланс», 2-е место в Лиге 1.
3. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити», победа в АПЛ, финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии.
4. Арне Слот, «Фейеноорд», победа в чемпионате Нидерландов.
5. Хави, «Барселона», победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании.
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