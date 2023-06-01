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Англия
01 июня 2023, 15:17 | Обновлено 01 июня 2023, 15:23
904
0

​​​​​​​Goal определил лучшего тренера Европы. Гвардиола только третий

Вне конкуренции оказался Лучано Спаллетти

01 июня 2023, 15:17 | Обновлено 01 июня 2023, 15:23
904
0
​​​​​​​Goal определил лучшего тренера Европы. Гвардиола только третий
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер итальянского клуба «Наполи» Лучано Спаллетти возглавил список лучших тренеров сезона в Европе, который презентовало авторитетное издание Goal.

При составлении реестра его авторы брали во внимание качество работы тренеров в завершающемся сезоне-2022/2023. Всего в рейтинг вошел 21 специалист.

Любопытно, что наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который привел подопечных к третьей подряд победе в чемпионате Англии, а еще имеет шанс завоевать Кубок страны и выиграть Лигу чемпионов, только третий. Вторая позиция у Франка Эса из французского «Ланса».

Ведущая пятерка лучших тренеров в Европе по версии Goal.com:

1. Лучано Спаллетти, «Наполи», победа в Серии А.

2. Франк Эс, «Ланс», 2-е место в Лиге 1.

3. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити», победа в АПЛ, финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии.

4. Арне Слот, «Фейеноорд», победа в чемпионате Нидерландов.

5. Хави, «Барселона», победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании.

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Пеп Гвардиола Лучано Спаллетти
Источник Goal.com
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