​​​​​​​Goal определил лучшего тренера Европы. Гвардиола только третий

Главный тренер итальянского клуба «Наполи» Лучано Спаллетти возглавил список лучших тренеров сезона в Европе, который презентовало авторитетное издание Goal.

При составлении реестра его авторы брали во внимание качество работы тренеров в завершающемся сезоне-2022/2023. Всего в рейтинг вошел 21 специалист.

Любопытно, что наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, который привел подопечных к третьей подряд победе в чемпионате Англии, а еще имеет шанс завоевать Кубок страны и выиграть Лигу чемпионов, только третий. Вторая позиция у Франка Эса из французского «Ланса».

Ведущая пятерка лучших тренеров в Европе по версии Goal.com:

1. Лучано Спаллетти, «Наполи», победа в Серии А.

2. Франк Эс, «Ланс», 2-е место в Лиге 1.

3. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити», победа в АПЛ, финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии.

4. Арне Слот, «Фейеноорд», победа в чемпионате Нидерландов.

5. Хави, «Барселона», победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании.