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Франция
03 июня 2023, 09:31 | Обновлено 03 июня 2023, 09:41
1152
1

В ПСЖ решили судьбу Галтье

У парижан летом появится новый главный тренер

03 июня 2023, 09:31 | Обновлено 03 июня 2023, 09:41
1152
1
В ПСЖ решили судьбу Галтье
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

У 56-летнего французского тренера Кристофа Галтье подходит к концу его миссия на посту наставника «ПСЖ».

В клубе уже принято решение о том, что по завершении сезона-2022/2023 тренер оставит занимаемый пост. Об уходе Галтье «ПСЖ» официально объявит после матча заключительного тура чемпионата Франции с «Клермоном», который состоится в субботу, 3 июня.

Контракт Галтье с парижанами был рассчитан до лета 2024 года. Под руководством Кристофа «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Суперкубок, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Кристоф Галтье заявил, что матч с «Клермоном» станет последним в форме «ПСЖ» для Лионеля Месси, но позднее клуб это заявление тренера опроверг.

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Источник L'Equipe
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