В ПСЖ решили судьбу Галтье

У 56-летнего французского тренера Кристофа Галтье подходит к концу его миссия на посту наставника «ПСЖ».

В клубе уже принято решение о том, что по завершении сезона-2022/2023 тренер оставит занимаемый пост. Об уходе Галтье «ПСЖ» официально объявит после матча заключительного тура чемпионата Франции с «Клермоном», который состоится в субботу, 3 июня.

Контракт Галтье с парижанами был рассчитан до лета 2024 года. Под руководством Кристофа «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Суперкубок, а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Кристоф Галтье заявил, что матч с «Клермоном» станет последним в форме «ПСЖ» для Лионеля Месси, но позднее клуб это заявление тренера опроверг.