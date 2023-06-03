Игрок Ворсклы вызван на июньские матчи в сборную Албании

Хавбек «Ворсклы» Таулант Сефери вызван в сборную Албании на июньские матчи квалификации Евро-2024.

Албанская национальная сборная вскоре проведет два матча отбора к чемпионату Европы 2024 – с Молдовой (17 июня дома) и на Фарерах с местной национальной командой (20 июня).

Тренерский совет албанцев рассчитывает на помощь в предстоящих встречах представителя «Ворсклы».

Сефери успеет помочь ворсклянам сыграть в последнем туре и решить турнирные задачи в УПЛ, а затем отправится в родную страну.