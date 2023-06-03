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Чемпионат Европы
03 июня 2023, 05:45 | Обновлено 03 июня 2023, 05:58
193
0

Игрок Ворсклы вызван на июньские матчи в сборную Албании

Таулант Сефери может сыграть в отборе к Евро-2024 с Молдовой и Фарерами

03 июня 2023, 05:45 | Обновлено 03 июня 2023, 05:58
193
0
Игрок Ворсклы вызван на июньские матчи в сборную Албании
ФК Ворскла. Таулант Сефери

Хавбек «Ворсклы» Таулант Сефери вызван в сборную Албании на июньские матчи квалификации Евро-2024.

Албанская национальная сборная вскоре проведет два матча отбора к чемпионату Европы 2024 – с Молдовой (17 июня дома) и на Фарерах с местной национальной командой (20 июня).

Тренерский совет албанцев рассчитывает на помощь в предстоящих встречах представителя «Ворсклы».

Сефери успеет помочь ворсклянам сыграть в последнем туре и решить турнирные задачи в УПЛ, а затем отправится в родную страну.

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Источник ФК Ворскла
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