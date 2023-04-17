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  4. Форвардом Ворсклы интересуется немецкий клуб
Украина. Премьер лига
17 апреля 2023, 14:27 |
1342
0

Форвардом Ворсклы интересуется немецкий клуб

Таулянт Сефери может продолжить карьеру в «Падерборне»

17 апреля 2023, 14:27 |
1342
0
Форвардом Ворсклы интересуется немецкий клуб
ФК Ворскла. Таулянт Сефери

Немецкий «Падерборн» проявляет интерес к форварду «Ворсклы» Таулянту Сефери. Об этом сообщает Sport Arena.

«Ворскла» пока что не приняла решения по поводу будущего Сефери. Многое будет зависеть от того, насколько привлекательное предложение сделает «Падерборн».

Контракт Сефери с «Ворсклой» действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего албанца 9 голов и 1 ассист в 22 матчах за «Ворсклу» во всех турнирах.

На данный момент «Падерборн» занимает шестое место в турнирной таблице второй Бундеслиги.

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Источник Sportarena
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