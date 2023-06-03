ВАНТУХ: «Заря – амбициозная команда. Бронза – хорошо, поборемся за серебро»
Игрок луганской «Зари» рассказал, каким был этот сезон для него и команды
Игрок луганской «Зари» Роман Вантух рассказал, каким был этот сезон для него и команды:
«Задачу-минимум выполнили. Будем настраиваться на следующую игру. Сезон был длинный и тяжелый. Этот год был непростым. Поэтому эмоции очень положительные.
Я еще никогда не становился бронзовым или серебряным призером. Я думал, что будут более бурные эмоции. Но праздновали сдержанно, потому что скоро следующий матч, и у нас есть шансы на серебро.
Заря – амбициозная команда. Третье место – очень хорошо, но если получится, то будем бороться за вторую позицию. Поэтому еще не праздновали.
Я первую часть сезона пропустил из-за травмы, потом случился рецидив, было непросто. Начал неплохо, а потом травма. Но хорошо, что прошел зимние сборы и набрал форму. Тренер мне доверяет, я сыграл несколько матчей, все очень хорошо».
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