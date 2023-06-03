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Молодежные турниры
03 июня 2023, 04:45 | Обновлено 03 июня 2023, 06:01
1754
0

Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»

Старший тренер «Динамо» U-19 рассказал об итогах сезона для юношей клуба

03 июня 2023, 04:45 | Обновлено 03 июня 2023, 06:01
1754
0
Игорь КОСТЮК: «Динамо заняло второе место. Потеряли много в первом круге»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк рассказал об итоге сезона для юношеского состава киевлян:

«Мы заняли второе место. Достаточно удачно провели вторую половину чемпионата, когда уже и состав стабилизировался, и игроки больше понимали требования, которые мы к ним предъявляем. Завоевать чемпионство помешали потери очков в первом круге и удачная игра команды «Рух», которая не теряла очки в течение второго круга.

Разочарования нет. Конечно, мы прививаем игрокам дух победителей, «Динамо» – это команда, которая всегда ставит перед собой задачу занять только первое место. Это, пожалуй, главное разочарование.

Импонирует, что команда вторую половину сезона провела более уверенно, более удачно, и все игроки, кто в большей степени, кто меньше, становятся на правильный путь и понимают, что им нужно для достижения результата, для прогресса».

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Источник ФК Динамо Киев
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