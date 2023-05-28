Второй сезон подряд. Рух U-19 уверенно выиграл юношеский чемпионат Украины

В предпоследнем туре юношеского чемпионата Украины «Рух» U-19 обыграл «Черноморец» U-19 и гарантировал себе чемпионский титул. Львовская команда за матч до конца сезона опережает юношей «Динамо» на 5 пунктов и конкурентов из «Шахтера» на 13 баллов.

«Рух» U-19 гарантировал себе выход в Юношескую Лигу УЕФА 2023/24.