Молодежные турниры28 мая 2023, 16:07 |
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Второй сезон подряд. Рух U-19 уверенно выиграл юношеский чемпионат Украины
Динамо и Шахтер не сумели остановить соперника
28 мая 2023, 16:07 |
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В предпоследнем туре юношеского чемпионата Украины «Рух» U-19 обыграл «Черноморец» U-19 и гарантировал себе чемпионский титул. Львовская команда за матч до конца сезона опережает юношей «Динамо» на 5 пунктов и конкурентов из «Шахтера» на 13 баллов.
«Рух» U-19 гарантировал себе выход в Юношескую Лигу УЕФА 2023/24.
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