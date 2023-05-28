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Молодежные турниры
28 мая 2023, 16:07 |
1468
1

Второй сезон подряд. Рух U-19 уверенно выиграл юношеский чемпионат Украины

Динамо и Шахтер не сумели остановить соперника

28 мая 2023, 16:07 |
1468
1
Второй сезон подряд. Рух U-19 уверенно выиграл юношеский чемпионат Украины
ФК Рух

В предпоследнем туре юношеского чемпионата Украины «Рух» U-19 обыграл «Черноморец» U-19 и гарантировал себе чемпионский титул. Львовская команда за матч до конца сезона опережает юношей «Динамо» на 5 пунктов и конкурентов из «Шахтера» на 13 баллов.

«Рух» U-19 гарантировал себе выход в Юношескую Лигу УЕФА 2023/24.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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coba777
Може їм грати замість основної команди. 
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