ФОТО. Наоми Осака сообщила пол своего будущего ребенка

Японская теннисистка Наоми Осака сообщила пол своего будущего ребенка.

В посте в соцсетях видно, как Осака стоит под надписью «Маленькая принцесса в пути». При этом весь антураж исполнен в розовом фоне.

Наоми Осака имеет 7 трофеев на турнирах WTA, в том числе она выиграла 4 турнира Большого шлема, была первой ракеткой мира.