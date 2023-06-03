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03 июня 2023, 02:35 | Обновлено 03 июня 2023, 02:50
57
0

ФОТО. Наоми Осака сообщила пол своего будущего ребенка

Японская теннисистка беременна и ожидает девочку

03 июня 2023, 02:35 | Обновлено 03 июня 2023, 02:50
57
0
ФОТО. Наоми Осака сообщила пол своего будущего ребенка
Instagram. Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака сообщила пол своего будущего ребенка.

В посте в соцсетях видно, как Осака стоит под надписью «Маленькая принцесса в пути». При этом весь антураж исполнен в розовом фоне.

Наоми Осака имеет 7 трофеев на турнирах WTA, в том числе она выиграла 4 турнира Большого шлема, была первой ракеткой мира.

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фото Наоми Осака беременность lifestyle
Источник Instagram
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